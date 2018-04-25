Başkan Bakıcı ve eşi kermese katıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte Bozüyük Anaokulu tarafından düzenlenen kermesin açılışına katıldı.Bozüyük Anaokulu tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermes açılışına...

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte Bozüyük Anaokulu tarafından düzenlenen kermesin açılışına katıldı.

Bozüyük Anaokulu tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kermes açılışına iştirak eden Bakıcı, elde edilen gelirin hayırlara vesile olmasını dileyerek açılış kurdelesini kesti. Kermes alanını gezen Başkan Bakıcı, daha sonra öğrenciler ve aileler ile görüştü. Bozüyük Anaokulu Kermesi akşam saatlerine kadar ziyaretçilerini bekliyor.