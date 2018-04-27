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27 Nisan 2018 Cuma 17:42

Başkan Bakıcı’dan Berat Kandili mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaklaşan Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Berat Kandili’nin İslam âleminin, ülkemizin ve insanlığın üzerinde bulunan her türlü olumsuzluklardan beratına vesile olması temennisinde...

Başkan Bakıcı'dan Berat Kandili mesajı
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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yaklaşan Berat Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Berat Kandili’nin İslam âleminin, ülkemizin ve insanlığın üzerinde bulunan her türlü olumsuzluklardan beratına vesile olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Gönüllerin merhamet dolduğu, insanların sabırlı, sevgi ve saygının hakim olduğu Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandilini idrak etmenin manevi iklimini yaşıyoruz. Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini idrak edeceğiz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevlamızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte idrak edelim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve Bozüyüklü hemşerilerimin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini diliyorum.”
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