Başkan Bakıcı’dan yardımcısı Kuru’ya geçmiş olsun ziyareti

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, geçtiğimiz günlerde sağlık operasyonu geçiren yardımcısı Nazmi Kuru’yu evinde ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru’yu beraberindeki Başkan yardımcıları Ali Avcıoğlu, Rasim Keskin, Barış Oğuz ve danışmanı Murat San ile birlikte ziyaret eden Başkan Bakıcı, Kuru’ya acil şifa temennisinde bulunarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Ziyareti ile Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru’ya moral veren ve destek olan Başkan Bakıcı “Geçmiş olsun, Rabbim şifa versin” dedi.