BİLECİK:
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09 Ekim 2018 Salı 14:27

Başkan Bakıcı’nın Bilecik ziyaretleri

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik’te bir dizi ziyaretlerde bulundu.Başkan Bakıcı, beraberindeki Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Bilecik’te ilk olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından Bilecik İl...

Başkan Bakıcı'nın Bilecik ziyaretleri
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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bilecik’te bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Başkan Bakıcı, beraberindeki Belediye Başkan yardımcısı Ali Avcıoğlu ile birlikte Bilecik’te ilk olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığından Bilecik İl Jandarma Komutanlığı’na atanan Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu’nu ziyaret etti. Albay Ağaoğlu ile bir süre sohbet eden ve görevinde başarılar dileyen Başkan Bakıcı “Bilecik’teki göreviniz ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olsun” diyerek ziyaretinin anısına plaket takdim etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ağaoğlu’da Başkan Bakıcı’ya nazik ziyareti için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Bakıcı ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle yapılan görev yeri değişiklikleri ile Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ercan Ceylan’ı ve Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanan ve aynı zamanda Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ceylan’a ve Göktaş’a görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Ceylan’a ve Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Muhammet Göktaş’a görevlerinde başarılar dileyerek günün anısına plaket takdiminde bulundu.

Başkan Bakıcı, Bilecik’teki ziyaretlerinin ardından yol üzerinde görevlerini ifa eden polis memurlarının yanına da uğrayarak, görevlerinde kolaylıklar diledi.
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