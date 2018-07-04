BİLECİK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:35

Başkan Can, belediye ait serayı gezdi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Park Bahçe Müdürlüğü yetkililerinden sera alanında yetişen bitkiler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Başkan Can, “Belediyemiz Park Bahçe Müdürlüğü sera alanında yetişen bitkiler ve yapılan...

Başkan Can, belediye ait serayı gezdi
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Park Bahçe Müdürlüğü yetkililerinden sera alanında yetişen bitkiler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Can, “Belediyemiz Park Bahçe Müdürlüğü sera alanında yetişen bitkiler ve yapılan çalışmalar hakkında park bahçe ekibimizden bilgiler aldık. Durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin her hizmetin en iyisine layık olduğunu düşünerek, yeni hizmetler ve projeler üretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
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