BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 13:00

Başkan Can elleriyle üniversite öğrencilerine çorba ikram etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağında üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek çorba ikramında bulundu.Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi...

Başkan Can elleriyle üniversite öğrencilerine çorba ikram etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağında üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek çorba ikramında bulundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağında belediye tarafından yıllardır gerçekleştirilen ücretsiz çay ve çorba ikramı bu yıl da devam ediyor. Belediye Başkanı Nihat Can ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan öğrenci otağındaki öğrencilerle bir araya gelerek, çorba ikramında bulundu.

"Bilecik Belediyesi olarak, her zaman dediğimiz gibi öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz"

Bilecik Belediyesinin her zaman eğitim ve gençliğin yanında yer aldığını ve imkanı ölçüsünde katkı sunmaya çalıştığını belirten Belediye Başkanı Nihat Can; "Üniversite Öğrenci Otağımızda yıllardır gerçekleştirdiğimiz ücretsiz çay ve çorba ikramı etkinliğinde gençlerimizle bir araya geldik. Yarınlarımızın umudu üniversite talebelerine çorba ve çay ikramında bulunduk, birlikte çay ve çorba içtik. Bilecik Belediyesi olarak, her zaman dediğimiz gibi öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz. Belediyemiz imkanları doğrultusunda çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Onların gözlerindeki ışık ve enerji ile bizler de ilimizdeki çalışmalarımız için kendimizde güç ve kuvvet buluyoruz. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize başarılar ve verimli bir dönem diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde ziyaretten ve ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku