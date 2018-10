Başkan Can elleriyle üniversite öğrencilerine çorba ikram etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağında üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek çorba ikramında bulundu.Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi...

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağında üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek çorba ikramında bulundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağında belediye tarafından yıllardır gerçekleştirilen ücretsiz çay ve çorba ikramı bu yıl da devam ediyor. Belediye Başkanı Nihat Can ve Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cihan Darcan öğrenci otağındaki öğrencilerle bir araya gelerek, çorba ikramında bulundu.

"Bilecik Belediyesi olarak, her zaman dediğimiz gibi öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz"

Bilecik Belediyesinin her zaman eğitim ve gençliğin yanında yer aldığını ve imkanı ölçüsünde katkı sunmaya çalıştığını belirten Belediye Başkanı Nihat Can; "Üniversite Öğrenci Otağımızda yıllardır gerçekleştirdiğimiz ücretsiz çay ve çorba ikramı etkinliğinde gençlerimizle bir araya geldik. Yarınlarımızın umudu üniversite talebelerine çorba ve çay ikramında bulunduk, birlikte çay ve çorba içtik. Bilecik Belediyesi olarak, her zaman dediğimiz gibi öğrencilerimizin yanında yer alıyoruz. Belediyemiz imkanları doğrultusunda çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Onların gözlerindeki ışık ve enerji ile bizler de ilimizdeki çalışmalarımız için kendimizde güç ve kuvvet buluyoruz. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize başarılar ve verimli bir dönem diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde ziyaretten ve ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can’a teşekkür etti.