BİLECİK:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:15

Başkan Can, Erzurumlu vatandaşların sevincine ortak oldu

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik şenliklerine katılarak Erzurumlu vatandaşların sevincine ortak oldu.Çeşitli vesilelerle vatandaşlarla...

Başkan Can, Erzurumlu vatandaşların sevincine ortak oldu
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik şenliklerine katılarak Erzurumlu vatandaşların sevincine ortak oldu.

Çeşitli vesilelerle vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, Erzurumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen geleneksel piknik şenliklerine katıldı. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Lütfü Akyüz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik hakkında açıklama yapan Başkan Can, “Bilecik Erzurumlular Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknik şenliklerine katıldık. Aynı coğrafyada Erzurum’dan gelen kardeşlerimizle yıllardır birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bilecik’imiz açısından dadaş kardeşlerimiz gerçekten bizler içinde gurur kaynağı, birlikte olmak bizler içinde büyük bir mutluluk veriyor. Bizler hep birlikte Bilecik’iz, hep birlikte Türkiye’yiz” şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Lütfü Akyüz ise, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında katılımcılara teşekkür etti.
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