BİLECİK:
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09 Ekim 2018 Salı 14:47

Başkan Can, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehir merkezinde faaliyet gösteren esnaf ile vatandaşları ziyaret etti.Belirli dönemlerde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaş...

Başkan Can, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehir merkezinde faaliyet gösteren esnaf ile vatandaşları ziyaret etti.

Belirli dönemlerde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, vatandaş ve esnafın görüş ve önerilerini alıyor. Bilecik Belediyesinin yeni projeleri hakkında vatandaş ve esnafa bilgi veren Belediye Başkanı Nihat Can, ziyareti hakkında “Şehir merkezindeki esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Esnafımızla ve vatandaşlarımızla selamlaştık ve hasbıhal ettik. Bilecik’imiz her geçen gün büyüyüp gelişiyor, bizlerde esnafımızın yanında olarak onların görüş ve önerilerini aldık çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz. Sadece bugün için değil gelecek yıllar için de vatandaşlarımız ve esnafımızla güzel bir Bilecik için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
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