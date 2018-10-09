BİLECİK:
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09 Ekim 2018 Salı 16:38

Başkan Can hastaları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, ziyaret ettiği çocuklara çeşitli oyuncaklar verirken, yeni doğan...

Başkan Can hastaları ziyaret etti
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.

Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, ziyaret ettiği çocuklara çeşitli oyuncaklar verirken, yeni doğan bölümündeki hasta ve yakınlarını da ziyaret ederek Bebek Bakım Seti hediye etti. Yaşlı hastalarla sohbet eden Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, hastalara acil şifalar dileğinde bulundu.

Hastalara çeşitli konularda tavsiyelerde bulunarak, hastaların çok iyi şartlarda bakım ve tedavi gördüğünü kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bugün, Devlet Hastanemizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet ettik. Hastalarımız ve hastanemizin çalışmaları hakkında bilgi aldık. İnşallah Bilecik’imiz de yeni hastanesinde çok daha güzel ortamlarda hem hastalarımıza hem de doktorlarımıza hizmet verecek. Devletimiz ve hükümetimiz her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da vatandaşın yanında yer alıyor. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak çok önem verdiğimiz sağlık sektörümüz ve çalışanların yanında yer alacağız. Ben bu vesile ile bütün hastalarımıza Cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum. Cenabı Allah onları tez zamanda sağlıklarına kavuştursun. Hastalarımız ile yakından ilgilenen doktorlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hastalar ise Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can’ın ziyaretinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, teşekkür etti.
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