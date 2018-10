09 Ekim 2018 Salı 16:38

Başkan Can hastaları ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret ederek acil şifalar diledi.Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, ziyaret ettiği çocuklara çeşitli oyuncaklar verirken, yeni doğan...