Başkan Can, kan bağış noktasını ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Üniversite yerleşkesinde faaliyet sürdüren kan bağışı noktasındaki çalışanları ziyaret ederek,kolaylıklar diledi.

Üniversite yerleşkesindeki Bilecik Belediyesi Öğrenci Otağını ziyaret eden Belediye Başkanı Nihat Can, daha sonra Bilecik Belediyesi ve Türk Kızılayı Bilecik Şubesi işbirliğinde Şeyh Edebali Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kan bağışı noktasını ziyaret etti. Gerçekleştirilen çalışmada emeği olan bütün paydaşların temsilcilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Nihat Can; "Belediyemiz ve Türk Kızılayı Bilecik Şubesi işbirliğinde Şeyh Edebali Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz Kan Bağışı noktasını ziyaret ettik. Kan bağışı kampanyasında emeği olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Kan bağışı kampanyasına destek olmak için tüm vatandaşlarımızı bu tür bağışlar ile gönüllü kan bağışçısı sayısını artırmak ve daha çok kan ihtiyacı olan kişilere yardımcı olabilmek için desteklerini bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında çalışan görevliler de Belediye Başkanı Nihat Can’a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.