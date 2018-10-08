Başkan Can, Marmara Belediyeler Birliği Toplantısı’na katıldı

Balıkesir’de düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği 2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısına katılan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, üye belediye başkanları ile bir araya geldi.2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısına Marmara...

Balıkesir’de düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği 2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısına katılan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, üye belediye başkanları ile bir araya geldi.

2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısına Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, ilçe belediye başkanları ve diğer il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda birlik üyesi katıldı.

"Birlik olarak şehirlerimiz ve ülkemiz için güzel kararlar aldık"

Marmara Belediyeler Birliği üyelerinin gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldiğini dile getiren Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, “Marmara Belediyeler Birliği 2018 yılı 2’nci Olağan Meclis Toplantısı için hafta sonu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirdik. Aldığımız kararların bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gerçekleştirilen toplantıda birlik üyeleri olarak hem şehirlerimiz için hem de ülkemiz için güzel kararlar aldık” ifadelerini kullandı.

Marmara Belediyeler Birliği 2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.