Başkan Can, Sevgi Yolu çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehirde devam eden Sevgi Yolu çalışmalarını yerinde inceledi.Çalışmaları yerinde inceleyen Can, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların en yakın sürede tamamlanacağını belirten Başkan Can, "Milli...

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehirde devam eden Sevgi Yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Can, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların en yakın sürede tamamlanacağını belirten Başkan Can, "Milli Egemenlik Parkımız ile Pıtırcık Oyun Evi önündeki cadde boyunca gerçekleştirilecek olan Sevgi Yolu projemiz kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin olarak incelemelerde bulunduk. Yakında çalışmalarımız bitecek. Hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi.