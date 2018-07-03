Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, başkan yardımcılarından Abdullah Tetik’in oğullarının sünnet merasimine katıldı.Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sünnet merasiminde geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sünnet sonrası açıklamada bulunan Başkan Can, “Biz büyük bir aileyiz. Belediyemiz başkan yardımcılarından Abdullah Tetik’in oğullarının sünnet cemiyetlerine eşim Nesrin ile birlikte katıldım. Allah mürüvvetlerini görmeyi nasip etsin. Geleceğimizin teminatı yarınlarımızı ve Tetik ailesini tebrik ediyorum” dedi.
Başkan Can sünnet törenine katıldı
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, başkan yardımcılarından Abdullah Tetik’in oğullarının sünnet merasimine katıldı.Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, sünnet merasiminde geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sünnet sonrası açıklamada...