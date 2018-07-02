BİLECİK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:51

Başkan Can, vatandaşların sevincini paylaşmaya devam ediyor

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik ve ilçelerindeki düğünlere katılarak ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor.Vatandaşların birçok alanda güzel ve kaliteli bir hizmete kavuşması için birçok önemli çalışmayı...

Başkan Can, vatandaşların sevincini paylaşmaya devam ediyor
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can, Bilecik ve ilçelerindeki düğünlere katılarak ailelerin sevinçlerini paylaşmaya devam ediyor.

Vatandaşların birçok alanda güzel ve kaliteli bir hizmete kavuşması için birçok önemli çalışmayı gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik ve ilçelerindeki düğün merasimlerine katılarak, vatandaşların sevincine ortak olmaya devam ediyor.

Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların acı günlerinde olduğu gibi sevinçli anlarında da mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, ’’Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de bir araya geliyoruz ve bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Düğün ve sünnet törenlerinde değerli ailelerimizin özel günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Sünnet merasimindeki yavrularımıza da hayırlı ömürler diliyorum” dedi.

Öte yandan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, düğün merasimlerinde ailelere çeşitli hediyeler takdim ederken, çocuklara da oyuncaklar dağıttı.
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