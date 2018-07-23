Başkan Can’dan çağrı, "Park ve yeşil alanları koruyalım"

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can yaptığı açıklamada, şehrin birçok noktasında bulunan park ve yeşil alanların herkesin ortak kullanım alanı olduğu belirtilerek, park ve bahçelerin korunması gerektiğini vurguladı.

Başkan Can, açıklamasında, “Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımız ve çocuklarımızın daha rahat ortamlarda vakit geçirmesi amacıyla şehrimizin birçok noktasına yeni park ve bahçeler kazandırmaya devam ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasına kazandırılan park ve bahçeler, herkesin ortak kullanım alanıdır. Bu anlamda vatandaşlarımızın park ve bahçeleri koruması ve onları yaşatması son derece önemlidir. Doğamız ve yeşil alanların korunması ve temiz bırakılması hepimizin vatandaşlık ve insanlık görevi olduğunu hatırlamamız gerekir. Ayrıca kültürümüz ve geleneğimizde de yaşadığımız ortamların temiz tutulması ve korunmasına da büyük önem verilmektedir. Bu anlamda vatandaşlarımızın çevresinde bulunan park ve bahçeleri koruması ve bu anlamda herhangi bir kirlilik ve rahatsızlığı karşı duyarlı olması son derece önemlidir. Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek, çevremizi ve doğayı kirleten, park ve bahçelerimize zarar veren insanlara gerekli uyarıda bulunması gerekmektedir. Vatandaşlarımız ayrıca herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi 444 88 58 numaralı Kurumsal Whatsaap Destek Hattını arayabileceklerdir” ifadelerine yer verdi.