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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:52

Başkan Can’ın Basın Bayramı mesajı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Can, mesajında, basının demokrasinin ve Cumhuriyetin kökleşmesinde çok önemli bir yere sahip olduğuna değindi. Can,...

Başkan Can'ın Basın Bayramı mesajı
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Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Can, mesajında, basının demokrasinin ve Cumhuriyetin kökleşmesinde çok önemli bir yere sahip olduğuna değindi. Can, “Basınımız kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde yerine getirmek için çaba sarf eder. Genel olarak düşündüğümüzde Türk basını, toplumsal hayattaki yeri başta olmak üzere, tarihin her döneminde insanımızın gözü, kulağı ve sesi olmuştur, yerel yönetim ile genel yönetimdeki kurumların sesi ve kamuoyuna bilgi sağlayan tek merkez olmuştur. Bu anlamda üzerinde hassasiyetle durulması lazımdır ki basınımız, gazetecilerimiz tüm bunların yanı sıra düşüncenin gelişmesine, kişiliğin oluşmasına yaşamın tüm aşamalarında yetenek ve becerilerin elde edilmesine yardımcı olarak bilgileri iletmek işlevini de üstlenmiştir. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, gazetecilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması, doğru, ilkeli, nesnel ve kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesi de son derece önemlidir. Bu yaklaşımın, halkımızın basınımıza güvenini sürekli kılacağı gibi, basınımızın itibarını da daha yukarılara taşıyacağı muhakkaktır. Bu düşüncelerle çalışma hayatlarında büyük bir gayret ve fedakarlıkta bulunarak, bizlerin sesi olan ve kamuoyunun birçok konudan haberdar olmasını sağlayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.
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