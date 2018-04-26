Başkan Duymuş alt yapı çalışmalarını inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden alt yapı çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Duymuş ilk olarak belde bulunan İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesini ardından Cumhuriyet Meydanının çalışmalarını...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden alt yapı çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Duymuş ilk olarak belde bulunan İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesini ardından Cumhuriyet Meydanının çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Duymuş, “Beldemiz İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesi Makas başı bölgesinden taş köprüye kadar olan eski Gölpazarı yolunda parke ve tretuar çalışmalarımız başladı. Cumhuriyet Meydanımızda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlarımıza kolaylık diledik” dedi.