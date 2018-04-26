BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 12:50

Başkan Duymuş alt yapı çalışmalarını inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden alt yapı çalışmaları yerinde inceledi.Başkan Duymuş ilk olarak belde bulunan İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesini ardından Cumhuriyet Meydanının çalışmalarını...

Başkan Duymuş alt yapı çalışmalarını inceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden alt yapı çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Duymuş ilk olarak belde bulunan İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesini ardından Cumhuriyet Meydanının çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Duymuş, “Beldemiz İstasyon Mahallesi Gölpazarı Caddesi Makas başı bölgesinden taş köprüye kadar olan eski Gölpazarı yolunda parke ve tretuar çalışmalarımız başladı. Cumhuriyet Meydanımızda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışanlarımıza kolaylık diledik” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku