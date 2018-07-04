Başkan Duymuş, alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden alt yapı ve parke tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.Vezirhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalar...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, beldede devam eden alt yapı ve parke tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Vezirhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Duymuş, “Beldemiz İstasyon Mahallesi belediye binamızın arka kısmındaki Dere Sokakta alt yapı ve parke tretuvar çalışmalarımızı yerinde inceledik. Her şey halkımız için, her şey beldemiz için” dedi.