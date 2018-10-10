BİLECİK:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 12:36

Başkan Duymuş, arazi yolları çalışmalarını inceledi

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye ekipleri tarafından yapılan arazi yollarının düzenlenmesi ve ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Duymuş, incelemeleri sonrası çalışmalar hakkında açıklamada...

Başkan Duymuş, arazi yolları çalışmalarını inceledi
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Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye ekipleri tarafından yapılan arazi yollarının düzenlenmesi ve ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Duymuş, incelemeleri sonrası çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Duymuş, “Belediyemiz tarafından yapılan Kayalar Mahallemizde arazi yollarının düzenlenmesi ve ıslah edilmesi çalışmalarını yerinde inceledik. Arazide bizlere yardımcı olan Kayalar Mahallesi Muhtarı Recep İnci’ye ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.
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