BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:47

Başkan Duymuş, Bilecikliler Gecesine katıldı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Bilecikliler Gecesine katıldı.Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali kapsamındaki Bilecikliler...

Başkan Duymuş, Bilecikliler Gecesine katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Bilecikliler Gecesine katıldı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali kapsamındaki Bilecikliler Gecesine katılan Başkan Duymuş, düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Duymuş, "İlimizin tanıtımı için stantlar açıldı, konserler verildi. Bizi bu etkinliğe davet ettikleri için öncelikle belediye başkanımıza ve Bilecikliler Derneği başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku