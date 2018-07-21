Başkan Duymuş, Bilecikliler Gecesine katıldı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Bilecikliler Gecesine katıldı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Festivali kapsamındaki Bilecikliler Gecesine katılan Başkan Duymuş, düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Duymuş, "İlimizin tanıtımı için stantlar açıldı, konserler verildi. Bizi bu etkinliğe davet ettikleri için öncelikle belediye başkanımıza ve Bilecikliler Derneği başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.