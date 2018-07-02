BİLECİK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:08

Başkan Duymuş, yeğeninin nikahını kıydı

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yeğeni Fatih Duymuş’un nikahını kıyarak, mutluluğuna ortak oldu.Vezirhan’da bir düğün salonunda yeğeni Fatih Duymuş ve Emel Yavuz’un nikahını kıyan Vezirhan Belediye Başkanı...

Başkan Duymuş, yeğeninin nikahını kıydı
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Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yeğeni Fatih Duymuş’un nikahını kıyarak, mutluluğuna ortak oldu.

Vezirhan’da bir düğün salonunda yeğeni Fatih Duymuş ve Emel Yavuz’un nikahını kıyan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Nikah sonrası genç çiftlere mutluluklar dileyen Duymuş, “Yeğenim Fatih Duymuş ve Emel Yavuz’un nikah törenlerini gerçekleştirdik. Gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diler, ailelerini tebrik ederim" dedi.
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