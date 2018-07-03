Başkan Duymuş’a ziyaretler devam ediyor

Başkan Duymuş makamında ziyaret eden vatandaşa teşekkür ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş, “ Değerli büyüğüm gurbet ellerde çalışan Mustafa Yüksel ağabeyim ziyaretimize gelmiş kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’a ziyaretler devam ediyor.Başkan Duymuş makamında ziyaret eden vatandaşa teşekkür ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan...

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