Başkan Duymuş’a ziyaretler devam ediyor

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’a makamında ziyaretler devam ediyor.Başkan Duymuş’u makamında Bilecik’te bir bankanın şube müdürlüğüne atanan Bahattin Arzuman ve Bülent Durmuş ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş’a makamında ziyaretler devam ediyor.

Başkan Duymuş’u makamında Bilecik’te bir bankanın şube müdürlüğüne atanan Bahattin Arzuman ve Bülent Durmuş ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Duymuş konuklarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.