Başkan Duymuş’tan Başkan Yalçın’a hayırlı olsun ziyareti

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Pazarreri Belediyesi ek hizmet binasının hayırlı olmasını diledi. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, “Pazaryeri Belediyesinin yapmış olduğu yeni hizmet binası Pazaryeri halkına hayırlı ve uğurlu olsun. Hizmet binasının yapımında emeği geçen başta Pazaryeri Belediye Başkanımız Muzaffer Yalçın’a ve diğer çalışanlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.