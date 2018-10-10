Başkan Duymuş’tan, Kaymakam Uçar’a hayırlı olsun ziyareti

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Gölpazarı Kaymakamı Büşra Uçar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Duymuş, Uçar’a yeni görevinde başarılar diledi. Ardından ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Duymuş,...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Gölpazarı Kaymakamı Büşra Uçar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Duymuş, Uçar’a yeni görevinde başarılar diledi. Ardından ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Duymuş, “Görevine yeni atanan Gölpazarı Kaymakamı Büşra Uçar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Gösterdiği misafirperverlikten dolayı Kaymakamımız Büşra Uçar’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.