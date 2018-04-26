Başkan Duymuş’un Bilecik temasları

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’te bir takım temaslarda bulundu.Başkan Duymuş ilk olarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan’ı ardından da Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa...

Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, Bilecik’te bir takım temaslarda bulundu.

Başkan Duymuş ilk olarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Güsamettin Erdoğan’ı ardından da Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan Başkan Duymuş, “Bir takım ziyaretler için Bilecik’e gittim. Ziyaret ettiğim yerlerde çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. İlgi ve alakalarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.