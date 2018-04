Başkan Şahin, Atıcılar Kulübünün düzenlediği yarışmaları izledi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Çerkeşli Avcılar Ve Atıcılar Kulübünün düzenlediği yarışmalara izledi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen etkinliğe Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bir çok sayıda sporcu ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli avcılık ve atıcılık sporunda çok sayıda sporcuya ve köylerimizle birlikte 5 kulübümüze sahip. Her yıl atış alanımızda en az 5 organizasyon düzenleniyor. Organizasyonlara değişik illerden sporcuların yoğun katılımı var. Bu yılda ilçemizden ve dışarıdan bir çok sporcu atışlara katıldı. Her gecen yıl daha çok sporcunun katıldığı yarışmalara Osmaneli Belediyesi olarak kulüplerimize destek oluyoruz. Çerkeşli Avcılar Atıcılar Kulübümüz başkan ve yöneticilerine organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi 1075 yılından günümüze kesintisiz Türk kenti olan Osmaneli’nde her gencimizin mutlaka silah kullanmasını ve yakın dövüş sporlarından birini bilmesini arzuluyoruz. Osmaneli gencine yakışan budur. Devletine, milletine, vatanına, bayrağına bağlı Osmaneli halkı her zaman devletine bağlı ve hazır askerdir” dedi.