Başkan Şahin’den ödeme açıklaması

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye ve kamu borçları olan vatandaşların, borç ödemeleri hakkında bir açıklama yaptı.Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Hükümetimizin sunduğu tarihi bir fırsatla, kamuya...

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, belediye ve kamu borçları olan vatandaşların, borç ödemeleri hakkında bir açıklama yaptı.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “Hükümetimizin sunduğu tarihi bir fırsatla, kamuya borçlarınızı yapılandırarak çok düşük faizlerle taksitlendirme olanağından yararlanın. İleride Sayıştay denetimi sonucu otomatik olarak ödeme emrine ve muhatap olmamak için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar borçlarınızı yapılandırın. Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan alacakları ödemek isteyen borçluların, 31 Temmuz’a kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurması gerekecek. 31 Mart 2018 tarihine kadarki tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor. İmkândan yararlanacak olanların geçmişten gelen gecikme zammı ve gecikme faizleri de silinecek. Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı Kanun 18 Nisan 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde, tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olacak. 18 taksit yanında, 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de bulunacak. İlk taksit ödeme süresi, 1 Ekim günü mesai saati bitiminde sona erecek. Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarının ise 31 Ağustos öncesi ödenmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.