Başkan Şahin’den şirket ziyareti

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren bir şirketi ziyaret ederek, devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.İncelemeleri sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli Organize Sanayi...

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede faaliyet gösteren bir şirketi ziyaret ederek, devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Şahin, “Osmaneli Organize Sanayi Bölgemizde 28 bin metrekarelik alanda yatırıma başlayan bir şirketimiz ikinci ve üçüncü etapta aldığı arsalar ile 75 bin metre karelik bir alanda yatırımlarını devam ettirdi. İstanbul’daki yatırımlarını Osmaneli’ye taşımak isteyen şirketimiz 2018 yılında başladığı yeni yatırımlara da hızla devam ediyor. Mevcut tesislere yeni makine yatırımları ise devam ediyor. Yeni teknoloji kağıt üretimi, kalsit, granül ve naylon geri dönüşüm alanlarında şirket Osmaneli’nde yeni yatırımlar planlıyor. İlk etapta 100 bin metre karelik alana daha ihtiyaç duyduklarını açıklayan şirket yöneticileri şirketin ileride tüm yatırımlarını Osmaneli de bütünleşmek istiyor. Özellikle yeni teknoloji kağıt üretimi ülkemiz içinde cari açığı azaltıcı önemli bir yatırım olacak. Osmaneli Belediyesi olarak sanayileşme hedeflerimize ulaşabilmek için mevcut sanayi şirketlerimizin büyümesini teşvik ederken, yeni yatırımcıları ilçemize getirmek içinde olağanüstü çaba harcıyoruz” dedi.