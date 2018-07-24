BİLECİK:
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24 Temmuz 2018 Salı 13:09

Başkan Yalçın, "15. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Geçmişlerimizi Anma" programına katıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü’nde gerçekleşen "15. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Geçmişlerimizi Anma" programına katıldı.Programda vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan...

Başkan Yalçın, '15. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Geçmişlerimizi Anma' programına katıldı
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçeye bağlı Sarıdayı Köyü’nde gerçekleşen "15. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Geçmişlerimizi Anma" programına katıldı.

Programda vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yalçın, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sarıdayı Köyü 15. Geleneksel Birlik, Beraberlik ve Geçmişlerimizi Anma programına katılım sağladık. İlçemizden, ilimizden ve il dışından gelen hemşehrilerimizle birlikte mehter takımı eşliğinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirip geçmişlerimizi yad ettik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin” ifadelerine yer verdi.
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