BİLECİK:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:06

Başkan Yalçın, çalışmaları yerinde inceledi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede devam eden çalışmaları yerlerinde inceledi.İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçın, “Pazaryeri’ni değiştirmeye geliştirmeye devam ediyoruz. İlçe...

Başkan Yalçın, çalışmaları yerinde inceledi
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ilçede devam eden çalışmaları yerlerinde inceledi.

İncelemeler esnasında yetkililerden bilgi alan Başkan Yalçın, “Pazaryeri’ni değiştirmeye geliştirmeye devam ediyoruz. İlçe meydanımızda yeni belediye binamızın ön tarafında çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyoruz. İş Ticaret ve Kültür Merkezi ve belediye binamızın inşaat çalışmalarında su rezervi bulmuştuk. Günde 600 ton su kapasitesine sahip olduk. Deposunu yaptık bir kısmının çevre düzenlemesini gerçekleştirmiştik. Bugün itibariyle deponun ana hat bağlantısını ve elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarına başladık. Sonra 2 adet havuz ve üst yapısını yaparak ilçe meydanı istediğimiz şekilde olacak. Ayrıca ilçemizin çeşitli yerlerinde kilitli parke çalışmaları devam ediyor. Sizlerden aldığımız güç ve destekle ilçemizi değiştirmeye ve geliştirmeye devam diyoruz. Bizlere desteğini dualarını esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.
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