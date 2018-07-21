BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:52

Başkan Yalçın, düğün merasimine katıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer yalçın, Bursa Pazaryelililer Derneği Başkanı Bahri Turan’ın oğunun düğününe katıldı.Hayırlı olsun dileklerini temenni eden Başkan Yalçın, "Bursa Pazaryerililer Dernegi Başkanı...

Başkan Yalçın, düğün merasimine katıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer yalçın, Bursa Pazaryelililer Derneği Başkanı Bahri Turan’ın oğunun düğününe katıldı.

Hayırlı olsun dileklerini temenni eden Başkan Yalçın, "Bursa Pazaryerililer Dernegi Başkanı Bahri Turan’ın oğlu Pazaryeri Spordan futbolcu kardeşim Gürkan Turan’ın düğününe katılım sağladık. Allah mesut etsin, hayırlı uğurlu olsun. Pazarcıkların selamlarını ilettim onlarda tüm Pazarcıklara selam ve sayılarını iletmemi istedi. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku