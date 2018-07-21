Başkan Yalçın, düğün merasimine katıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer yalçın, Bursa Pazaryelililer Derneği Başkanı Bahri Turan’ın oğunun düğününe katıldı.Hayırlı olsun dileklerini temenni eden Başkan Yalçın, "Bursa Pazaryerililer Dernegi Başkanı...

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer yalçın, Bursa Pazaryelililer Derneği Başkanı Bahri Turan’ın oğunun düğününe katıldı.

Hayırlı olsun dileklerini temenni eden Başkan Yalçın, "Bursa Pazaryerililer Dernegi Başkanı Bahri Turan’ın oğlu Pazaryeri Spordan futbolcu kardeşim Gürkan Turan’ın düğününe katılım sağladık. Allah mesut etsin, hayırlı uğurlu olsun. Pazarcıkların selamlarını ilettim onlarda tüm Pazarcıklara selam ve sayılarını iletmemi istedi. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi.