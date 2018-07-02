Başkan Yalçın, geleneksel pilav gününe katıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, geleneksel pilav gününe katıldı.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri’ne bağlı Esemen Köyü’nün geleneksel olarak düzenlediği pilav gününe katıldı. Burada...

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, geleneksel pilav gününe katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Pazaryeri’ne bağlı Esemen Köyü’nün geleneksel olarak düzenlediği pilav gününe katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Yalçın, "Geleneksel Esemen Köyü pilav gününe katılım sağladık. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği gecen basta muhtarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.