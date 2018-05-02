Başkan Yalçın, Sokak Sağlıklaştırma projesi inşaat çalışmalarını inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yetkililerden bilgi aldı. Ardından açıklamada bulunan Başkan Yalçın, “Vizyon projelerimizden Sokak Sağlıklaştırma projesi inşaat çalışmalarını yerinde inceledik. İlçe meydanımızdaki toplam 22 adet dükkan veya evi cephe sağlıklaştırma ile bir kimlik kazanacak. İlçe merkezimizi Pazarcığımıza yakışır hale getireceğiz. Projelerin gerçekleşmesinde bizlere dualarını desteğini esirgemeyen Pazarcıklı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

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