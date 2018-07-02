BİLECİK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:07

Başkan Yalçın, sünnet ve düğün merasimlerine katıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hafta sonu ilçede düzenlenen sünnet ve düğün merasimlerine katıldı.Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hafta sonu ilçede düzenlenen düğün ve sünnet merasimlerine...

Başkan Yalçın, sünnet ve düğün merasimlerine katıldı
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hafta sonu ilçede düzenlenen sünnet ve düğün merasimlerine katıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, hafta sonu ilçede düzenlenen düğün ve sünnet merasimlerine katılarak, ailelere mutluluklar diledi. Genç çiftlerin ve sünnet olan çocukların ailelerine mutluluklar dileyen Başkan Yalçın, "Fahrettin Aykut’un oğlu Bakan Aykut’un düğün merasimine katıldık. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dilerim Allah gönüllerince versin ailelere ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Ardından, Bilecik Belediye Başkanımız Nihat Can ile birlikte Mustafa Ercan’ın torunu Muharrem Ercan’ın oğullarının ve Kadri Kut ve İbrahim Buran’ın torunları Gökhan Buran’ın çocuklarının sünnet cemiyetine katılım sağladık her iki aileye de geçmiş olsun. Allah büyük mürvetlerini de göstermeyi nasip etsin. Daha sonra Burçalik Muhtarımız Muzaffer Kılıç’ın kızının düğününe katılım sağladık. Allah genç çiftimize sağlıklı mutlu huzurlu bir ömür nasip etsin" dedi.
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