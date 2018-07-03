Başkan Yalçın’a ziyaretler devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a ziyaretler sürüyor.Başkan Yalçın’ı makamında Bilecik’te bulunan bir fabrika müdürü Uğur Sadık Çürük ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan...

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a ziyaretler sürüyor.

Başkan Yalçın’ı makamında Bilecik’te bulunan bir fabrika müdürü Uğur Sadık Çürük ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, "Bilecik’te bulunan bir fabrika müdürü Uğur Sadık Çürük bey ziyaretimize geldiler. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.