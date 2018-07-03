BİLECİK:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:07

Başkan Yalçın’a ziyaretler devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a ziyaretler sürüyor.Başkan Yalçın’ı makamında Bilecik’te bulunan bir fabrika müdürü Uğur Sadık Çürük ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan...

Başkan Yalçın'a ziyaretler devam ediyor
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’a ziyaretler sürüyor.

Başkan Yalçın’ı makamında Bilecik’te bulunan bir fabrika müdürü Uğur Sadık Çürük ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yalçın, "Bilecik’te bulunan bir fabrika müdürü Uğur Sadık Çürük bey ziyaretimize geldiler. Kendilerine bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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