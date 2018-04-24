BİLECİK:
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24 Nisan 2018 Salı 14:18

Başkan Yalçın’dan başarılı sporculara dart board hediye etti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başarılı sporculara dart board hediye etti.Pazaryeri Halk Eğitim Kulübü adına geçtiğimiz günlerde Antalya’da Şehit Demet Sezen adına Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları...

Başkan Yalçın'dan başarılı sporculara dart board hediye etti
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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, başarılı sporculara dart board hediye etti.

Pazaryeri Halk Eğitim Kulübü adına geçtiğimiz günlerde Antalya’da Şehit Demet Sezen adına Dart Şampiyonası 5. Ayak Müsabakaları düzenlendi. Düzenlenen müsabakaya Pazaryerini temsil etmek üzere Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübünden Fatmanur Gümüş ve Nisa İmran Torun katıldı. Türkiye 5. ayak dart şampiyonasının yıldızlar kategorisinde, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun üçüncü olup bronz madalya kazandı. Genç sporcuları makamında ağırlayan Başkan Yalçın sporculara dart board hediye etti. Genç sporcuları tebrik eden Başkan Yalçın, “Pazaryeri Halk Eğitim Spor kulübünden Fatmanur Gümüş ve Nisa İmran Torun katıldılar. Türkiye 5. ayak Dart şampiyonasının yıldızlar kategorisinde, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Nisa İmran Torun üçüncü olup bronz madalya kazandı. İlçemizi temsil eden başarılı sporcularımıza daha kaliteli antrenmanlar yapabilmeleri için dart bord hediye ederek başarılarının devamını diledik” dedi.
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