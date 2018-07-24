Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede ikamet eden bir vatandaşın asker mevlidine katıldı.Başkan Yaman mevlide katılarak askere gidecek olan gence hayırlı tezkereler temennisinde bulundu. Yaman, “Beldemizin sevilen ailelerinden Şükrü Aygündüz’ün oğlu Aytaç Aygündüz’ün asker mevlidine katıldık. Rabbim tüm vatan evlatlarına hayırlı vazifeler hayırlı tezkereler nasip eylesin” dedi.
Başkan Yaman, asker mevlidine katıldı
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede ikamet eden bir vatandaşın asker mevlidine katıldı.Başkan Yaman mevlide katılarak askere gidecek olan gence hayırlı tezkereler temennisinde bulundu. Yaman, “Beldemizin sevilen...