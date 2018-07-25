BİLECİK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:38

Başkan Yaman, İl Sağlık Müdürü Öztop ile bir araya geldi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Sağlık İl Müdürü Burak Öztop’u makamında ziyaret etti.Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık İl Müdürü Burak Öztop’u ziyaret ederek, ayrıca diyalize giren...

Başkan Yaman, İl Sağlık Müdürü Öztop ile bir araya geldi
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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bilecik Sağlık İl Müdürü Burak Öztop’u makamında ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Sağlık İl Müdürü Burak Öztop’u ziyaret ederek, ayrıca diyalize giren vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu. Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yaman, “Bilecik Sağlık İl Müdürümüz Burak Öztop’u makamında ziyaret etik. Ayrıca beldemizde ikamet eden diyaliz hastaları Mehmet Kayadelen ve Zülfü Çoban’a da geçmiş olsun temennilerinde bulunduk. Bu vesileyle hastalarımızın tedavilerinde yoğun gayret gösteren diyaliz doktorumuza ve bu ekibin lideri müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.
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