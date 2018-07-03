BİLECİK:
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03 Temmuz 2018 Salı 12:11

Başkan Yaman, sünnet merasimine katıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya’nın oğlunun sünnet törenine katıldı.Başkan Yaman, sünnet törenine katılarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sünnet...

Başkan Yaman, sünnet merasimine katıldı
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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Saim Gökkaya’nın oğlunun sünnet törenine katıldı.

Başkan Yaman, sünnet törenine katılarak geçmiş olsun temennisinde bulundu. Sünnet töreni sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, “Ak Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, bugün beldemize gelerek Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Saim Gökkaya’nın oğlunun sünnet cemiyetine katıldılar. Daha sonra vatandaşlarımızı ziyaret edip son olarak da belde başkanlığımıza gelip teşkilat mensuplarımıza 24 Haziran seçimlerinde elde edilen başarılı sonuçlar için teşekkürlerini sundular” dedi.
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