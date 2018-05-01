Başkan Yaman’a ziyaretler devam ediyor

Başkan Mustafa Yaman’ı ilk olarak, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, ardından AK Parti Bilecik milletvekili aday adayı Hüsnü Ersoy ziyaret etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Bizleri ziyaret eden Vezirhan Belediye Başkanımız Mehmet Duymuş’a, AK Parti milletvekili aday adayı Hüsnü Ersoy Beye ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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