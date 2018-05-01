BİLECİK:
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01 Mayıs 2018 Salı 09:26

Başkan Yaman’a ziyaretler devam ediyor

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a makamında ziyaretler devam ediyor.Başkan Mustafa Yaman’ı ilk olarak, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, ardından AK Parti Bilecik milletvekili aday adayı...

Başkan Yaman'a ziyaretler devam ediyor
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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a makamında ziyaretler devam ediyor.

Başkan Mustafa Yaman’ı ilk olarak, Bilecik’in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, ardından AK Parti Bilecik milletvekili aday adayı Hüsnü Ersoy ziyaret etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, “Bizleri ziyaret eden Vezirhan Belediye Başkanımız Mehmet Duymuş’a, AK Parti milletvekili aday adayı Hüsnü Ersoy Beye ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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