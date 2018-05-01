Başkan Yaman’dan hasta ziyaretleri

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.Başkan Mustafa Yaman, beldede ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan İsmail Öz...

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Mustafa Yaman, beldede ikamet eden ve geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan İsmail Öz ve Osman Telsiz’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Hastaların bir an önce şifa bulması için dua eden Başkan Yaman, “Beldemiz halkından ameliyat olan İsmail Öz ağabeyimizi ve Osman Telsiz amcamızı belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Rabbim tüm hastalarımıza şifalar versin inşallah” dedi.