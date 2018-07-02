Başkan Yaman’dan hasta ziyaretleri

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Mustafa Yaman, beldede ikamet eden hasta vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hastaların bir an önce şifa bulması için dua eden Başkan Yaman, "Belde başkanımız belediye meclis üyelerimizle birlikte ameliyat olan belediye meclis üyemiz Hüseyin Kara’nın annesi Cevriye teyzemizi, rahatsız olan Ruhi amcamızı ve umreden gelen Haşim Üçler amcamızı ve saygıdeğer eşlerini ziyaret ettik. Bu ziyaret sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Avcı ağabeyimizi ziyaret ettik. Rabbim kendisine ve tüm hastalarımıza şifalar versin.