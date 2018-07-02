BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34

Başkan Yaman’dan hasta ziyaretleri

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta vatandaşları ziyaret etti.Başkan Mustafa Yaman, beldede ikamet eden hasta vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hastaların bir an önce şifa...

Başkan Yaman'dan hasta ziyaretleri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldedeki hasta vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Mustafa Yaman, beldede ikamet eden hasta vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Hastaların bir an önce şifa bulması için dua eden Başkan Yaman, "Belde başkanımız belediye meclis üyelerimizle birlikte ameliyat olan belediye meclis üyemiz Hüseyin Kara’nın annesi Cevriye teyzemizi, rahatsız olan Ruhi amcamızı ve umreden gelen Haşim Üçler amcamızı ve saygıdeğer eşlerini ziyaret ettik. Bu ziyaret sonrası Eskişehir Osmangazi Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören Avcı ağabeyimizi ziyaret ettik. Rabbim kendisine ve tüm hastalarımıza şifalar versin.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku