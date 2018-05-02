BİLECİK:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:05

Başkan Yaman’dan Hıdırellez şenlikleri alanında inceleme

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez şenliklerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.Başkan Yaman, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "6 Mayıs Pazar günü Sarmaşık’ta yapacağımız...

Başkan Yaman'dan Hıdırellez şenlikleri alanında inceleme
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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Hıdırellez şenliklerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Başkan Yaman, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "6 Mayıs Pazar günü Sarmaşık’ta yapacağımız Hıdırellez şenlikleri için belediye meclis üyelerimiz Ahmet Ünal ve Hüseyin Kara, Sarmaşıklılar Dernek Başkanımız Zeki Kayadelen ve Sarmaşık muhtarımız Emin Kaymaz ile birlikte çevre ile ilgili incelemelerde bulunduk. Her yıl birlik beraberlik içinde kutladığımız Hıdırellezimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.
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