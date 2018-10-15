BİLECİK:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:31

Başkan Yaman’dan sporculara tebrik

Bilecik 1.Amatör Lig’de mücadele eden Bayırköyspor, Gölpazarı Belediyespor’u 5-2 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı.Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ardından açıklamada...

Başkan Yaman'dan sporculara tebrik
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Bilecik 1.Amatör Lig’de mücadele eden Bayırköyspor, Gölpazarı Belediyespor’u 5-2 yenerek, haftayı 3 puanla kapattı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, futbolcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ardından açıklamada bulunan Yaman, “ Bilecik 1.Amatör Lig 3’üncü hafta sonunda Bayırköysporumuz oynadığı 3 maçın ikisini kazanarak, hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bu hafta da Gölpazarı Belediyespor karşısında 2’nci yarı iyi bir futbolla maçı 5-2 kazanmasını bildik. Bu alınan 3 puan sonrası teknik heyet ve sporcuları canı gönülden kutluyorum” dedi.
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