Başkan Yaman’ın Bursa temasları

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Bursa’ya gitti.Burada ilk olarak Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek, beldede yapılan ve yapılacak olan...

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaretlerde bulunmak için Bursa’ya gitti.

Burada ilk olarak Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Yazıcıoğlu ile bir araya gelerek, beldede yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Yaman, yapmış olduğu ziyaret sonrası açıklamada, "Bursa Karayolları Bölge Müdürümüz Mehmet Yazıcıoğlu’nu ziyaret edip beldemizdeki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerine ilgilerinden ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.