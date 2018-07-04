Başkan Yardımcılarından sıkı denetim

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin, çalışma alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ilk olarak Yeni TOKİ’lerde yapımı devam eden park alanındaki...

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin, çalışma alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin ilk olarak Yeni TOKİ’lerde yapımı devam eden park alanındaki çalışmaları ziyaret ederek bilgi aldı. Burada incelemelerde bulunan ikili ardından Saraycık Yolu alternatif TOKİ yolunun sathi kaplama çalışmaları ile Yeni Mahalle’de devam eden kaldırım yapım çalışmalarını ziyaret etti. Çalışma alanlarında görevlilere kolaylıklar dileyen yardımcılar buralarda da incelemelerde bulunarak yetkililerden hakkında bilgi aldı.