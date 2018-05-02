Bayırköy Belediyesi aylık olağan meclis toplantısı yapıldı

Bayırköy Belediyesi’nde yapılan toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Bayırköy beldemizde aylık olağan istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Katılan destek veren kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi aylık olağan meclis toplantısı, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın başkanlığında yapıldı.Bayırköy Belediyesi’nde yapılan toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Bayırköy Belediye Başkanı...

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