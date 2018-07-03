Bayırköy Belediyesinden ’Ülkemizi Tanıma Gezileri’

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından düzenlenen ’Ülkemizi Tanıma Gezileri’ devam ediyor.Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması amacıyla hayata geçirdiği...

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından düzenlenen ’Ülkemizi Tanıma Gezileri’ devam ediyor.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman tarafından belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere katılması amacıyla hayata geçirdiği geziler yoğun katılımla sürüyor. Bu kapsamda belde halkı Nevşehir, Avanos, Ürgüp ve Kapadokya gezileri ile değişik illeri tanıma fırsatı buluyor. Okulların kapanmasının ardından beldede eğitim gören ilköğretim öğrencileri ve öğretmenlerinin bu geziye katıldığını anlatan Başkan Yaman, "Göreve geldiğimiz günden beri aralıksız olarak düzenlemiş olduğumuz başarılı öğrencilerimizi öğretmenleri ile birlikte ‘Ülkemizi Tanıtma Gezileri’ kapsamında bu yılki gezimizi Nevşehir, Avanos, Ürgüp

ve Kapadokya bölgesine gerçekleştirdik. Rehber eşliğinde yapılan gezimiz inşallah gelecek dönemlerdeki öğrencilerimize de teşvik olacaktır” ifadelerini kullandı.