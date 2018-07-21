BİLECİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:48

Bayırköy’de kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi’ndem hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde sakinlerinden Mustafa Kılıç ve eşini hac ibadetlerini...

Bayırköy'de kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi’ndem hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde sakinlerinden Mustafa Kılıç ve eşini hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladı. Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizden Mustafa Kılıç ve kıymetli eşini kutsal topraklara uğurladık. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin. Allahn hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku