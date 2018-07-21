Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi’ndem hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde sakinlerinden Mustafa Kılıç ve eşini hac ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara uğurladı. Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizden Mustafa Kılıç ve kıymetli eşini kutsal topraklara uğurladık. Rabbim yapacakları ibadetleri kabul eylesin. Allahn hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip eylesin" dedi.
Bayırköy’de kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları uğurlandı
Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi’ndem hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için uğurlama töreni düzenlendi.Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde sakinlerinden Mustafa Kılıç ve eşini hac ibadetlerini...